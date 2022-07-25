Компания MIAT Mongolian Airlines получила грузовой самолет 757-200 Freighter

CentralAsia (MNG) - 23 июля компания MIAT Mongolian Airlines получила свой грузовое судно B757-200F для использования в производственных операциях.

Они сообщили, что наличие грузового самолета открывает новые возможности и новый рынок.

Ранее в этом месяце компания стала владельцем самолета B767-300ER после досрочного погашения обеспеченного кредита от американского банка EXIM.

Также с 10 июля на два месяца передан в лизинг самолет А330-300 малазийской компании AirAsia.

Boeing 757-200 Freighter — среднемагистральный транспортный самолет, разработанный американской фирмой Boeing. Самолет является грузовой модификацией самолета Boeing 757-200. Самолет отличается от пассажирской модели 757-200 отсутствием окон в салоне и большим грузовым люком с левой стороны фюзеляжа. В главной грузовой кабине самолета объемом 187 кубических метров и в двух дополнительных объемом по 51.8 кубических метров помещается коммерческая нагрузка до 39780 кг, которую самолет может перевозить на расстояние 2900 миль (4670 километров).

На самолете устанавливались в первых самолетах турбовентиляторный двигатели Pratt & Whitney PW2037, позднее Pratt & Whitney PW2040 и Rolls-Royce RB211-535E4B. На самолете используется цифровой комплекс авионики EFIS производства американской фирмы Rockwell-Collins, имеющий шесть цветных многофункциональных дисплеев. Аналогичный комплекс применяется на самолетах Boeing 767.

Впервые самолет был представлен 30 декабря 1985 года. Первые двадцать самолетов начали поставляться фирме United Parcel Service в сентябре 1987 года.

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