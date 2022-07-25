Немецкий спортсмен проедет на горном велосипеде с запада на восток Монголии ради рекорда Гиннесса

Гвидо Кунце

CentralAsia (MNG) - Министр дорожного и транспортного развития Л. Халтар принял Маркуса Лоха, постоянного представителя Фонда международного сотрудничества Sparkasse Bank Германии.

Гвидо Кунце, спортсмен-экстремал из Германии, планирует установить новый рекорд Гиннеса, проехав на велосипеде от западной до восточной границы Монголии в начале августа этого года. Кроме того, г-н Маркус Лох подчеркнул, что поездка - это не только спорт, но и прекрасная возможность популяризировать монгольскую культуру, традиции и развитие современной инфраструктуры, включая развитие и развитие горизонтальной дороги тысячелетия Монголии.

Маркус Лох

Со дня начала поездки немецкая телегруппа запишет и снимет документальный фильм совместно с монгольской студией «Боролдой». Кроме того, велопоездки экологичны и важны для здоровья человека. Через эту работу он передал свое желание сотрудничать с Министерством дорожного и транспортного развития.

Министр Л. Халтар выразил поддержку этой работе. Он сказал, что в каждом аймаке, через которую будут проезжать посетители, есть филиал Национального автотранспортного центра и дорожно-ремонтная компания, поэтому они могут помогать и сотрудничать со своими филиалами.

Л. Халтар

Во время поездки в окрестностях будет много иностранных и отечественных туристов, поэтому просим обратить внимание на безопасность дорожного движения, путешествовать с комфортом и достигать поставленных целей, — сказал Л. Халтар.

Гвидо Кунце (* 1965 г. в Мюльхаузене) — спортсмен-экстремал из Тюрингии.

Кунце бегал с приличными результатами в юности, но в конце концов перестал продвигаться по легкоатлетической системе ГДР и переключился на военное многоборье, дзюдо (2-й дан), джиу-джитсу (1-й дан), парашютный спорт и спортивное ориентирование.

После воссоединения он сначала сосредоточился на боевых искусствах и получил лицензию тренера по популярным видам спорта и дзюдо в Тюрингенской государственной спортивной школе в Бад-Бланкенбурге. Удивительно хороший результат в ультрамарафоне в рамках Rennsteiglaufes 1998, однако, побудил его обратиться к видам спорта на выносливость. В 2005 году мастер по кузовному и автомобильному строительству ушел из своей предыдущей автомобильной компании и с тех пор вместе со своим партнером и будущей женой Габи Лаупихлер управляет мастерской, так как это больше совместимо с его растущими спортивными амбициями.

В 2009 году он проехал на велосипеде по Австралии за 7 дней, 19 часов и 15 минут по маршруту длиной 4000 км из Перта в Сидней. В 2013 году он установил мировой рекорд по подъему на эскалаторе, преодолев 61 050 ступеней. В 2014 году он установил (еще не подтвержденный) мировой рекорд высоты на велосипеде, начав с уровня моря в Баия-Инглеса и достигнув высоты 6233 м на Охос-дель-Саладо. Здесь он преодолел расстояние в 350 км и набрал высоту почти 7000 м. Это событие было задокументировано Томасом Хиллебрандтом в фильме «Вызов Чили» - на велосипеде по самому высокому вулкану на земле. В 2015 году он установил еще один мировой рекорд, поднявшись на велосипеде на горные перевалы на высоту 70 000 метров за две недели.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения