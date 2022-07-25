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Торговая палата Монголии будет сотрудничать с ООН для достижения ЦУР

CentralAsia (MNG) -  20 мая был подписан документ о сотрудничестве Монголии и Организации Объединенных Наций на следующие пять лет, Рамочная программа сотрудничества Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития для Монголии на 2023–2027 годы (РПООНСУР).

С подписанием РПООНСУР правительство Монголии и Организация Объединенных Наций обязуются работать вместе для достижения приоритетов национального развития, сформулированных в «Видении-2050», долгосрочной политике развития Монголии, Целях устойчивого развития и других согласованных на международном уровне направлениях развития. и цели и обязательства в области прав человека.

В рамках этой встречи президент Монгольской национальной торгово-промышленной палаты О.Амартувшин встретился с Постоянным координатором ООН Тапаном Мишрой.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ходе реализации ЦУР-2030, поддержке, оказываемой ООН, а также плане реализации РПООНСУР на 2023-2027 годы. Стратегическими приоритетами РПООНСУР являются «человеческое развитие и благополучие», «зеленый, инклюзивный и устойчивый рост» и «управление, ориентированное на людей, верховенство закона и права человека».

О.Амартувшин выразил готовность Монгольской национальной торгово-промышленной палаты — центральной представительной организации бизнеса в Монголии выступать в качестве лидера по продвижению ЦУР среди населения, распространению и поощрению передового опыта, решений в области развития и инновационных инициатив.

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