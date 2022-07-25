Восстановлена ​​работа автодорожного порта Бичигт — Зуунхатавч на границе Монголии и Китая

CentralAsia (MNG) - Закрытие из-за пандемии, по предложению китайской стороны, было возобновлено движение грузов в автодорожном порту Бичигт — Зуунхатавч. Отмечается, что в результате дипломатической работы по восстановлению грузовых перевозок функционирование автодорожного порта, закрытого с 22 августа 2021 года, было восстановлено. С восстановлением работы порта начат процесс вывода более 200 автомобилей, застрявших на китайской стороне.

«В результате через границу страны будут введены транспортные средства для перевозки угля, а в перспективе достигнута договоренность с китайской стороной об увеличении транспортировки нефти и других необходимых экспортно-импортных перевозок», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, поясняется, что по поводу автомобильного порта Хавирга — Архашаат, китайская сторона заявила, что в ближайшее время завершит строительство объектов по перевалке продукции горнодобывающей промышленности и средств защиты от инфекций и восстановит работу порта.

Что касается пограничных портов Монголии и Китая и их режимов, то согласовано 9 автомобильных портов с постоянной работой: Баянхошуу — Өвдөг, Замын-Ууд — Эрээн, Ханги — Мандал, Гашуунсухайт — Ганцмод, Шивээхурэн — Сэхээ, Бургастай — Лаоемяо, Булган — Такашикэн, Бичигт — Зуунхатавч и Хавирга — Архашаат. Из девяти пограничных переходов между Монголией и Китаем, семь портов в настоящее время открыты и грузопоток идет в обычном режиме.

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