Женщины в Панджшере требуют справедливости после того, как талибы застрелили афганскую женщину

CentralAsia (CA) - Группа женщин в провинции Панджшер в Афганистане требует справедливости после убийства женщины талибами. В начале этой недели снайпер талибов застрелил женщину, которая пыталась отнести еду своему мужу в районе Панджшер-Абшар, сообщили местные СМИ.

Пресс-секретарь талибов в канцелярии губернатора провинции Панджшер Абу Бакер Сиддик, сообщил СМИ, что силы группировки случайно и непреднамеренно застрелили женщину, объяснив инцидент человеческим фактором. Однако он утверждает, что в связи с этим делом был арестован мужчина.

По ранее заключенному соглашению старейшины племени в провинции Панджшер предоставили талибам информацию о личности людей, орошающих землю ночью, именах пастухов и количестве скота у каждого из них.

Талибы, согласно договоренности, должны убрать свои силы из общественных мест, таких как школы, больницы и мечети.

Однако некоторые местные жители Панджшера утверждают, что талибы очень затруднили для всех восхождение на гору или перегон скота на пастбища, нарушая соглашение.

Афганские женщины протестовали против нарушений талибами их прав и увольнения женщин из государственных учреждений с тех пор, как они захватили Афганистан в августе прошлого года.

Зверства талибов в отношении афганских женщин неуклонно возрастают с тех пор, как организация захватила власть в Афганистане в августе прошлого года, запретив девочкам посещать школы и защищая гуманитарные права женщин.

В понедельник талибы издали новый диктат против женщин-сотрудников и приказали им присылать родственников-мужчин в качестве замены.

Регулярные сообщения о применении талибами пыток и внесудебных казнях гражданских лиц, серьезные нарушения прав человека в регионе создали атмосферу страха и недоверия.

Ранее, в июне, лондонская правозащитная группа выразила обеспокоенность сообщениями о незаконных убийствах и произвольных арестах в афганской провинции Панджшер.

«Постоянно поступают сообщения о произвольных арестах и ​​незаконных убийствах мирных жителей талибами в Панджшере. События последних двух недель не оставляют сомнений в том, что практика внесудебных казней и произвольных арестов, совершаемых талибами, участилась», — сказал Заман Султани, исследователь Amnesty International по Южной Азии.

В заявлении исследователя амнистии говорится, что эти серьезные нарушения прав человека создают атмосферу страха и недоверия в регионе, нарушают международное гуманитарное право и могут представлять собой военные преступления.

Хотя талибы отвергают любые сообщения о гибели мирных жителей, эти инциденты сопровождаются отсутствием ответственности в рядах талибов. По данным правозащитных групп, правозащитные группы обратились к талибам с просьбой принять немедленные меры для проведения тщательного, беспристрастного и независимого расследования этих инцидентов и привлечения к ответственности виновных в пытках, произвольных арестах и ​​внесудебных казнях.

«Для обеспечения подотчетности, прозрачности и защиты гражданских лиц от пыток, произвольных арестов и насильственных исчезновений талибы должны обнародовать информацию обо всех арестованных или задержанных и разрешить задержанным общаться со своими семьями».

12 июня талибы застрелили Мурзатазу, жительницу района Хеса-Аваль в Панджшере, которая, как сообщается, также страдала психическим заболеванием.

До этого пресс-секретарь губернатора провинции Панджшер в видеообращении к СМИ сообщил, что арестовано менее 40 человек. В Панджшере сильно присутствует Национальный фронт сопротивления Афганистана, вооруженная группа, сражающаяся против талибов.