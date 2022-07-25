В музее Малайзии хранится уникальный халат из Согда, возрастом более 1300 лет

CentralAsia (UZ) - Уникальный исторический халат из Согда, которому 1311 лет, хранится в Малайзии. Об этом стало известно в ходе проходившего в эти дни в Самарканде VI Международного конгресса Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

Об этом артефакте в ходе конгресса рассказала Хеба Найел Баракат, главный куратор Музея исламского искусства в Малайзии, где и хранится уникальный халат.

Это единственный в мире согдийский халат, других не сохранилось. На рукавах халата изображены крылатые кони с древом жизни под копытами. До сих пор различимы цвета ткани – зеленый, красный, синий и кремовый, а также и рисунки в виде медальонов.

Как сообщили на конгрессе, на стенах древнего городища в Самарканде - Афросиаба - была найдена фреска, изображающая группу людей в точно таких же халатах.

Халат может увидеть любой желающий на экспозициях в Музее исламского искусства Куала-Лумпура.

Афросиаб - древнее городище площадью более 200 га, в виде скопления желто-серых лёссовых холмов, расположенное в северной части современного города Самарканд. Афрасиаб является руинами древнего Самарканда. В XVII веке руины получили своё название в честь мифического царя Турана Афрасиаба, одного из легендарных героев поэмы персидского поэта Фирдоуси «Шахнаме».

Согд — древняя историческая область в Центральной Азии, в восточном междуречье Окса и Яксарта, в центре Зарафшанской долины. С IX века стала называться частью Мавераннахра и государства Саманидов. Ныне на бывшей территории Согда существуют Узбекистан и Таджикистан, Южный Казахстан и Кыргызстан.