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Токаев совершил умру в Мекке. Фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июля совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама – городе Мекке, сообщает Тelegram-канал пресс-службы президента РК.

«Президент был удостоен особой чести – он вошел внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях. Это стало свидетельством глубоко уважительного отношения руководства Саудовской Аравии к лидеру Казахстана», - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В субботу, 23 июля, Касым-Жомарт Токаев по приглашению короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

Во дворце короля Саудовской Аравии «Каср Ас-Салам» состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева. После президент Казахстана заявил о важных договоренностях с Саудовской Аравией. По итогам встречи стороны подписали 13 важных документов.

Также сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев наградил Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда орденом «Алтын Қыран».

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