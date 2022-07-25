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В Казахстане за сутки коронавирус выявили у 2054 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2054 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 806;

в городе Алматы – 532;

в Карагандинской области – 130;

в Жетысуской области — 84;

в Алматинской области – 83;

в Жамбылской области – 76;

в Акмолинской области – 68;

в Атырауской области – 61;

в городе Шымкент – 46;

в Кызылординской области – 36;

в Павлодарской области – 28;

в Абайской области — 26;

в ЗКО – 20;

в Мангистауской области – 14;

в Костанайской области – 11;

в Туркестанской области – 11;

в СКО – 8;

в Актюбинской области – 8;

в ВКО – 6.

Всего в стране подтверждено 1 333 547 случая.

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Коронавирус в Казахстане
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