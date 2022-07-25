В Казахстане за сутки коронавирус выявили у 2054 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2054 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 806;
в городе Алматы – 532;
в Карагандинской области – 130;
в Жетысуской области — 84;
в Алматинской области – 83;
в Жамбылской области – 76;
в Акмолинской области – 68;
в Атырауской области – 61;
в городе Шымкент – 46;
в Кызылординской области – 36;
в Павлодарской области – 28;
в Абайской области — 26;
в ЗКО – 20;
в Мангистауской области – 14;
в Костанайской области – 11;
в Туркестанской области – 11;
в СКО – 8;
в Актюбинской области – 8;
в ВКО – 6.
Всего в стране подтверждено 1 333 547 случая.
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