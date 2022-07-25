Глава Туркменистана поздравил президента Узбекистана с днем рождения

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил 24 июля главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с 65-летием, отметив принципы уважения и взаимной поддержки, сложившиеся в двусторонних отношениях. Об этом сообщило туркменское государственное информационное агентство TDH.

«Ярким подтверждением тому - наши с вами недавние встречи и переговоры, а также большой пакет подписанных документов в ходе моего первого государственного визита в вашу замечательную страну», - передает TDH слова Бердымухамедова. Узбекистан, стремительно продвигающийся вперед, играет важную роль в решении задач современности и поддерживает со многими странами открытые и конструктивные отношения, подчеркнул Бердымухамедов в ходе телефонного разговора.

Также президента Узбекистана поздравил председатель Халк маслахаты Милли генгеша Туркменистана (верхней палаты парламента) Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает TDH. Он отметил особое внимание и личный вклад Шавката Мирзиёева в укрепление двусторонних отношений.