В Ташкенте обсудят вопросы срочной гуманитарной помощи Афганистану

CentralAsia (UZ) - Участники международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», которая пройдет в столице Узбекистана 25-26 июля, обсудят действия международного сообщества по оказанию срочной гуманитарной помощи афганскому народу и содействие экономическому восстановлению Афганистана.

Ранее сообщалось, что в Ташкент для участия в конференции прибыли представители «Талибана».

Как заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Юсуп Кабулжанов, основными задачами мероприятия являются "выработка скоординированных действий международного сообщества на афганском векторе, конкретных предложений и действий по экономическому восстановлению страны, оказание афганскому народу срочной гуманитарной помощи". При этом он отметил, что участники мероприятия высокого уровня надеются услышать от делегации временного правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан», о выполнении новыми властями Кабула "ключевых требований мирового сообщества". Афганскую делегацию возглавляет и. о. министра иностранных дел Амир Хан Моттаки.

В первую очередь речь идет о подтверждении Кабулом ранее взятых обязательств по недопущению использования территории Афганистана против интересов стран-соседей, других государств региона и всего мира. Международное сообщество также ожидает от Кабула создания правительства на основе широкого представительства, соблюдения прав женщин и обеспечение доступа девочек к получению полноценного школьного образования. «Это станет основополагающим условием для завершения процесса национального примирения в Афганистане», - уточнил Кабулжанов.

По данным узбекской стороны, которая является организатором мероприятия, ожидается, что в нем примут участие спецпредставители по Афганистану Великобритании, Европейского союза, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Норвегии, Пакистана, России, США, Таджикистана, Турции, Японии и других стран, руководители Организации Объединенных Наций и ее органов, Организации исламского сотрудничества, а также представители международных финансовых институтов, всего около 100 зарубежных делегаций.

Ожидается, что в рамках конференции узбекская сторона будет призывать международное сообщество активно развивать торговые связи с Афганистаном, начинать на территории этой страны реализацию крупных инфраструктурных проектов в транспортно-коммуникационной и энергетической сферах, разморозить финансовые активы Афганистана, заблокированные в зарубежных банках, а также будет стремиться вовлечь международное сообщество в региональные экономические процессы.

В соответствии с программой Узбекистан проведет в рамках конференции презентацию таких крупных проектов, как строительство железной дороги Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар и прокладка линии электропередач Сурхан - Пули-Хумри. Их реализация, по мнению узбекской стороны, позволит не только создать тысячи новых рабочих мест, но и решить многие социально-экономические проблемы афганского общества, что будет способствовать установлению мира и стабильности в этой стране.

Участникам мероприятия также предоставят информацию о деятельности международного многофункционального транспортно-логистического хаба в Термезе, через который в Афганистан отправляется гуманитарная помощь, а также о деятельности образовательного центра по обучению афганских граждан в Термезе.

Ожидается, что по итогам конференции Узбекистан выступит с заявлением как страна-организатор.