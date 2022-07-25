экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Определилось итоговое место Казахстана на ЧМ-2022 по легкой атлетике
Нора Джеруто
Нора Джеруто

CentralAsia (KZ) -  В Юджине, штат Орегон, США прошел чемпионат мира-2022 по легкой атлетике.

По его итогам первое место в медальном зачете заняла сборная США — 33 медали (13 золотых, 9 серебряных, 11 бронзовых). Вторыми стали эфиопские атлеты — 10 (4 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовых), третья позиция у Ямайки — 10 (2 золотых, 7 серебряных, 1 бронзовая), передает Sports.kz.

Казахстан вместе с семью другими странами разделил 22-е место. В активе национальной сборной — одна золотая медаль. Ее в соревнованиях по бегу с препятствиями на 3 тыс. метров завоевала Нора Джеруто. Это «золото» стало первой наградой высшей пробы на чемпионатах мира по легкой атлетике в истории Казахстана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • НАСА опубликовало фото горного хребта в Алтайских горах Западной Монголии, снятые с космоса
  • Жара до +43 ожидается в Казахстане
  • Россия включила в список недружественных стран еще три государства


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com