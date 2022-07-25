Визит Ван И будет более выгодным для Монголии и создаст благоприятные условия для экономики, — политолог

CentralAsia (MNG) - Ежедневная газета Өдрийн сонин побеседовала с доктором экономических наук, международным исследователем Уурцайх Баярсайхан на актуальные темы. Интервью опубликовано на сайте Ikon.

- Министр иностранных дел Китая Ван И собирается посетить нашу страну в конце следующего месяца. Есть ли у вас информация о цели визита?

- Официальной программы пока нет. Во всяком случае, он планирует посетить в конце следующего месяца по приглашению министра иностранных дел нашей страны Батцэцэг Батмөнх.

В начале лета министр Б. Батцэцэг посетила Китай с официальным визитом. За это время она встречалась с главой китайского государства, руководством и членами правительства. На встречу был приглашен министр иностранных дел Ван И, и было подписано сотрудничество в решении определенных задач. В целях подтверждения этого сотрудничества состоится его официальный визит в нашу страну.

- Недавно нашу страну посетил министр иностранных дел России С. Лавров. После него планирует приехать министр иностранных дел южного соседа. Как исследователь, в чем вы видите причину, по которой два соседа посылают к нам своих влиятельных министров и основную цель визита Ван И?

- Монголия и Китай были вечными соседями на протяжении тысячелетий. Как заявила министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх, сегодня отношения между нашими двумя странами «пришли к самому благоприятному периоду в истории, а двусторонние отношения и сотрудничество вступили в новую фазу».

На протяжении долгого исторического периода Китай последовательно следовал стратегической концепции Дэн Сяопина «держаться в тени и резервовать силы» как основной движущей силе международных отношений.

Однако в последние годы международная ситуация стала более сложной, и влияние таких факторов, как глобализация, глубоко проникло во внешнюю политику Китая и отразилось на ней, вынуждая Китай обновлять свою внешнюю политику в соответствии с текущей ситуацией. В этом смысле, в зависимости от международной ситуации, он посещает нашу страну с целью дальнейшего оживления торговли и экономики.

По словам нашего премьер-министра, основными вопросами, которые будут обсуждаться в ходе визита, являются окончательное урегулирование вопросов Эрдэнэбурэнской ГЭС и Багануурской ТЭЦ, а также вопрос подписания диалога, состоявшегося в ходе зимних Олимпийских игр в Пекине, в связи с пограничные порты.

Премьер-министр сообщил, что гидроэлектростанция Эрдэнэбурэн будет полностью введена в эксплуатацию через пять лет, начиная с осени этого года. Большая часть финансирования электростанции поступает из Китая. Таким образом, финансирование будет решаться. Взамен мы будем говорить об увеличении закупки продукции горнодобывающей промышленности, особенно угля.

Думаю, что они обменяются мнениями и примут окончательное решение по таким вопросам, как проведение очередной встречи глав государств Монголии, России и Китая.

На самом деле визиты южного соседа будут для нас более выгодны, чем российские госвизиты. Россия уже много лет «играла» и унижала нас.

Поскольку внешняя политика независимых стран всегда дружественна, нет необходимости говорить обо всем этом открыто. Но как исследователь я думаю, что Россия нам не поможет, а наоборот, она как бы попытается получить от нас больше.

Но для Китая нам необходимо расширить взаимовыгодное экономическое сотрудничество и внедрить политику и правила, чтобы использовать большой рынок Китая. Визит Ван И в Монголию будет более полезным и приятным в это время экономического спада и трудностей.

- На долю Китая приходится более 80% торгового оборота нашей страны. Китай — очень большой рынок. В этом смысле экономисты считают, что внешнеторговый баланс будет стабилизироваться за счет увеличения ассортимента и количества нашей продукции, экспортируемой в страну. Как экономист, в рамках этого визита, каковы преимущества торгово-экономического прогресса и переговоров?

- В первую очередь отмечается, что детальные обсуждения перейдут в формальные действия по таким вопросам, как ускорение соединения портовых железных дорог Гашуунсухайт — Ганцмод, Шивээхурэн — Сэхээ и Бичигт — Зуунхатавч, которые обсуждались на протяжении многих лет между двумя сторонами, и совместно бороться с опустыниванием и пыльными бурями, реализовать совместный проект по уменьшению заторов в Улан-Баторе, увеличить экспорт мяса и продуктов питания в Китай. И надеюсь все это будет реализоваться.

Ожидается, что этот исторический визит увеличит экспорт не только продукции горнодобывающей промышленности, но и сельскохозяйственной продукции. Например, есть информация, что они будут работать вместе, чтобы увеличить экспорт мяса в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. За счет увеличения пограничных переходов с южным соседом соответственно увеличится товарооборот и объем товаров. За счет этого может расширяться экономика страны и формироваться валютные резервы.

Займы и гранты Китая составляют большую часть внешнего долга нашей страны. Я также напомню вам об этом, и если вы не сможете оплатить кредит вовремя, мы обсудим, есть ли возможность заменить его кредитом с более низкой процентной ставкой во время этого визита.

Также ожидается, что в ходе визита они обсудят и договорятся об открытии границ для традиционных массовых перевозок и пассажирских перевозок. В связи с этим ожидается падение цены груза за кубометр ниже текущего уровня в 800 юаней и может составить 200-300 юаней в октябре, когда откроется пассажирское сообщение.

Ожидается, что визит решит три конкретные задачи.

- Например...

- Во-первых, начать проект ГЭС Эрдэнэбурэн. Во-вторых, будет завершено строительство электростанции Багануур.

В-третьих, ожидается подписание официальных документов о пропускной способности и логистике пересечения границы, которые обсуждались во время Олимпиады в Пекине.

Помимо решения этих трех вопросов, состоится обсуждение встречи глав государств трех стран и обмен мнениями.

Старт проекта ГЭС Эрдэнэбурэн – большое достижение для нашей страны. Это означает, что западный регион будет надежно обеспечен энергией. Возможно, появится возможность экспортировать энергию южному соседу.

- Для Монголии, как сотрудничать с внешней торговлей, особенно с Китаем, и что от них требовать. Когда Китай закрывает границу во время пандемии, у нас дефицит товаров. Возможно ли в будущем договориться о том, чтобы не закрывать границу в такой чрезвычайной ситуации?

- Пришло время сосредоточиться на том, как общаться и работать вместе, а не требовать от них чего-то. В прошлом году Монголия вела торговлю со 159 странами, а внешнеторговый оборот составил 16,1 миллиарда долларов США, из которых экспорт составил 9,2 миллиарда долларов, а импорт — 6,8 миллиарда долларов США.

Товарооборот с южным соседом в прошлом году составил 10,2 миллиарда долларов, что составило 63,1 процента всего внешнеторгового оборота. Однако мы конкурируем с рынками многих стран, которые хотят торговать с нашим южным соседом.

Каждый шаг на пути, с которым мы сегодня сталкиваемся с проблемами, затруднен из-за отсутствия транспорта и логистики. В дальнейшем необходимо ускорить работу, которую необходимо провести для улучшения работы портов.

В первую очередь необходимо улучшить инвестиционную и правовую среду, ускорить строительство инфраструктуры.

Также следует укреплять сотрудничество между законодательными органами в рамках всестороннего стратегического партнерства. Консолидация означает, по крайней мере, не приостанавливать ее внезапно, и не прекращать внезапно то, о чем мы договорились односторонним решением.

Помимо взаимовыгодного торгового сотрудничества, поддержка системы экологического развития станет здоровым путем развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Неадекватная пропускная способность порта и эффективность таможенного оформления являются общей проблемой управления в монгольских и китайских портах.

Как было сказано выше, поскольку порты с обеих сторон расположены в удаленных районах, наблюдатели критикуют, что, помимо неразвитости портовой инфраструктуры, неблагоприятными факторами, негативно развитие экспортно-импортной торговли Монголии.

Другими словами, отсутствие портового менеджмента как в Монголии, так и в Китае влияет на объемы экспорта и импорта, и необходимо изменить ситуацию, влияющую на реализацию товаров за счет времени нахождения в порту.

Наконец, ситуация напоминает нам о необходимости вновь активизировать нашу совместную борьбу с пандемией. Двусторонние отношения даже при таких особых обстоятельствах. ориентация на максимально возможную нормализацию сотрудничества, по возможности организацию визитов и диалогов на высшем и высоком уровне, возобновление временной процедуры «Зеленого прохода», реализованной в приграничных портах двух стран, и увеличение пассажиропотока будет важным импульс для активизации торгово-экономических отношений.

источник: ежедневная газета Өдрийн сонин

перевод с монгольского. Татар С.Майдар

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