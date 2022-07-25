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Стрельба в Лос-Анджелесе - погибли 2 человека и 5 ранены

CentralAsia (CA) -  Не меньше семи человек получили ранения во время стрельбы в парке Пек Лос-Анджелеса 24 июля. Двое из них погибли, передает NBC.

Пострадавшие госпитализированы. Все они в возрасте от 23 до 54 лет.

К настоящему времени у полиции нет подозреваемых, расследование и поиски продолжаются. Уточняется, что официально неизвестно, действовал ли преступник один или их было несколько.

Стрельба произошла на автомобильной выставке в парке Пек в Лос-Анджелесе. Свидетели отмечают, что слышали более 20 выстрелов в толпу.

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