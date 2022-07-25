Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил Шавкату Мирзиёеву двух скакунов (видео)

CentralAsia (UZ) - Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил на личной странице в соцсетях видеопоздравление, адресованное президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, который отметил свое 65-летие 24 июля.

В своем видеообращении глава Чечни отметил, что зная любовь президента Узбекистана к лошадям, он решил подарить ему двух скакунов.

«Мне посчастливилось познакомиться с Шавкатом Миромоновичем, у которого весь профессиональный путь связан с бескорыстной службой во благо своих граждан. Я с теплотой вспоминаю нашу содержательную встречу, которая состоялась во время моего визита в Узбекистан. В ходе своей рабочей поездки я лично убедился в правильности проводимой им политики, поскольку земли эти процветают и с каждым годом крепнет авторитет Узбекистана на международной арене», - отметил Рамзан Кадыров.

Кадыров также выразил признательность народу Узбекистана за уважительное отношение к памяти его отца, первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. «Он получил в этой стране прекрасное религиозное образование и нашёл верных друзей, которые спустя даже десятки лет вспоминают его добрым словом. Скромный уголок, где Ахмат-Хаджи некогда проводил большую часть своего времени, усилиями наших дорогих друзей сохранил свою первозданность», - отметил глава Чечни.