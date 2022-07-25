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В Словении произошел крупнейший лесной пожар в истории страны. Фото

CentralAsia (CA) -  В Словении вспыхнул крупнейший лесной пожар в истории страны. Об этом 24 июля сообщает STA со ссылкой на руководителя операции по борьбе со стихией Симона Вендрамина.

В некоторых местах региона Крас огонь всё еще сохраняется, специалисты будут пристально следить за ним. По данным агентства, всего в тушении пожара приняли участие не менее 1,5 тыс. пожарных.

«На следующей неделе мы начнем всесторонний подсчет ущерба, нанесенного как личному имуществу, так и лесам. Осенью мы приступим к разработке комплексного превентивного плана по защите Краса, чтобы подобный пожар больше не повторится», — сказал премьер-министр Словении Роберт Голоб.

Отмечается, что Сербия прислала два пилотируемых вертолета для тушения пожара. Министр обороны Словении Марьян Шарец поблагодарил главу МВД Сербии Александра Вулина за помощь в борьбе с пожарами, которые с 21 июля охватили более 2 тыс. га лесной территории.

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