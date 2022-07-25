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Казахстан закупит дополнительно 300 тыс. доз Pfizer

CentralAsia (KZ) -  Казахстан закупит дополнительно 300 тыс. доз Pfizer. Об этом заявил директор департамента лекарственной политики Бауыржан Джусипов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

«Мы активно ведем переговоры по приобретению дополнительного объема Pfizer. Речь идет о дополнительном объеме в пределах 300 тыс. доз. Но надо иметь в виду, что эта вакцина будет приобретена для целевых групп населения. Дополнительно мы еще приобретаем нашу отечественную вакцину», - сказал он.

Сегодня Pfizer прививают детей от 12 лет, беременных и кормящих женщин. На 21 июля обе дозы получили 1 179 559 человек.

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