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Во Франции введены ограничения на потребление воды из-за угрозы засухи

CentralAsia (CA) -  Из-за угрозы засухи в 88 департаментах Франции введены ограничения на потребление воды. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

«Из-за жары и отсутствия дождей во Франции набирает силу засуха. В это воскресенье в 88 департаментах объявлено предупреждение о засухе, в них введены ограничения на воду», — говорится в сообщении.

Так, в некоторых департаментах региона Пэи-де-ла-Луар и Новая Аквитания объявлен красный уровень угрозы засухи. Теперь использование воды там ограничивается для любых неприоритетных целей, включая сельскохозяйственные нужды.

На востоке Франции уровень угрозы желтый или оранжевый — ограничения вводятся на мытье машин и использование воды в частных садах.

22 июля в Париже был введен штраф на использование кондиционеров в магазинах при открытых дверях. Нарушителям грозит штраф до 150 евро. Как сообщила мэр города Анн Идальго, эти действия должны быть прекращены в нынешних условиях чрезвычайной климатической ситуации и энергетического кризиса.

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