Кто из президентов стран Центральной Азии совершил паломничество в Мекке? Фото, видео

Мечеть аль-Харам в Мекке // АКИpress

CentralAsia (KZ) - Портал Сentral Аsia подготовил материал о президентах стран Центральной Азии, совершивших паломничество в Мекке.

Нурсултан Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 1994 году, находящийся с первым официальным визитом в Саудовской Аравии, вместе с членами сопровождающей его делегации совершил обряд умры - малого паломничества.

Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июля 2022 года совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама – городе Мекке. Он вошел внутрь Каабы.

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Алмазбек Атамбаев

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев совершил малый хадж умру в Запретной мечети в Мекке, в ходе своего официального визита в Саудовскую Аравию в декабре 2014 года.

Во время визита Атамбаев также посетил другой священный для мусульман город Медину, где посетил мечеть пророка Мухаммеда.

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Сооронбай Жээнбеков

Экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время визита в Саудовскую Аравию в декабре 2019 году совершил малый хадж (умра) в Мекке.

На кадрах ролика видно, как глава государства, одетый в белую простыню, вместе с другими паломниками двигается в направлении Каабы.

В социальной сети Facebook появилось видео, где президент Сооронбай Жээнбеков совершил малый хадж.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков посетил с официальным визитом Саудовскую Аравию по приглашению короля Салмана бин Абдельазиз Аль Сауда. pic.twitter.com/NLne9WXGdC — Limon.KG – медиа о настоящем успехе (@LimonKG) December 17, 2019

Эмомали Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время своего визита в Саудовскую Аравию в январе 2016 году вместе со своей супругой и несколькими детьми, а также сопровождающей его делегацией посетил Мекку, где совершил малый хадж.

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Президент Таджикистана уже второй раз побывал внутри здания Каабы, где совершил намаз. Первый раз он был допущен внутрь Каабы по разрешению короля Садовской Аравии 5 декабря 2005 года.

Рахмон посещал Каабу, и совершал умру в рамках официальных визитов в Саудовскую Аравию в 1997 и 2001 годах. Третью умру глава государства совершил в 2005 году в рамках участия во встрече лидеров стран-членов Организации исламского сотрудничества.

Гурбангулы Бердымухамедов

Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в мае 2016 году в ходе визита в Саудовскую Аравию посетил город Мекка — священный город мусульман, где, в сопровождении министров совершил паломничество к священной Каабе в мечети Аль Харам.

После этого президент вылетел в Медину, где посетил мечеть пророка Мухаммеда Масджид ан-Набави.

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Сердар Бердымухамедов

В начале июня 2022 года президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Саудовскую Аравию для выполнения обряда умра (малое паломничество).

Президент Туркменистана и члены делегации посетили мечеть, где совершили намаз, а затем совершили необходимые для умры обряды.

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Ислам Каримов

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов стал первым из постсоветских лидеров, совершившим паломничество в Мекку.

Ислам Каримов совершил умру во время своего государственного визита в Саудовскую Аравию в апреле 1992 года.

Тогда король Саудовской Аравии и хранитель двух святынь Фахд бен Абдулазиз подарил президенту Каримову кусок Кисвы – покрывала, закрывающего стены Каабы. На ней золотыми нитями был вышит 97-й аят суры «Аль Имран». Впоследствии Ислам Каримов передал этот дар в музей комплекса Имама аль-Бухари.

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