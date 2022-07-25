Кто из президентов стран Центральной Азии совершил паломничество в Мекке? Фото, видео

- Казахстан, жизнь в Центральной Азии
- 13:01, 25 июля 2022
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CentralAsia (KZ) - Портал Сentral Аsia подготовил материал о президентах стран Центральной Азии, совершивших паломничество в Мекке.
Нурсултан Назарбаев
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 1994 году, находящийся с первым официальным визитом в Саудовской Аравии, вместе с членами сопровождающей его делегации совершил обряд умры - малого паломничества.
Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июля 2022 года совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама – городе Мекке. Он вошел внутрь Каабы.
Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев совершил малый хадж умру в Запретной мечети в Мекке, в ходе своего официального визита в Саудовскую Аравию в декабре 2014 года.
Во время визита Атамбаев также посетил другой священный для мусульман город Медину, где посетил мечеть пророка Мухаммеда.
Сооронбай Жээнбеков
Экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время визита в Саудовскую Аравию в декабре 2019 году совершил малый хадж (умра) в Мекке.
На кадрах ролика видно, как глава государства, одетый в белую простыню, вместе с другими паломниками двигается в направлении Каабы.
В социальной сети Facebook появилось видео, где президент Сооронбай Жээнбеков совершил малый хадж.— Limon.KG – медиа о настоящем успехе (@LimonKG) December 17, 2019
Напомним, Сооронбай Жээнбеков посетил с официальным визитом Саудовскую Аравию по приглашению короля Салмана бин Абдельазиз Аль Сауда. pic.twitter.com/NLne9WXGdC
Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время своего визита в Саудовскую Аравию в январе 2016 году вместе со своей супругой и несколькими детьми, а также сопровождающей его делегацией посетил Мекку, где совершил малый хадж.
Президент Таджикистана уже второй раз побывал внутри здания Каабы, где совершил намаз. Первый раз он был допущен внутрь Каабы по разрешению короля Садовской Аравии 5 декабря 2005 года.
Рахмон посещал Каабу, и совершал умру в рамках официальных визитов в Саудовскую Аравию в 1997 и 2001 годах. Третью умру глава государства совершил в 2005 году в рамках участия во встрече лидеров стран-членов Организации исламского сотрудничества.
Гурбангулы Бердымухамедов
Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в мае 2016 году в ходе визита в Саудовскую Аравию посетил город Мекка — священный город мусульман, где, в сопровождении министров совершил паломничество к священной Каабе в мечети Аль Харам.
После этого президент вылетел в Медину, где посетил мечеть пророка Мухаммеда Масджид ан-Набави.
Сердар Бердымухамедов
В начале июня 2022 года президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Саудовскую Аравию для выполнения обряда умра (малое паломничество).
Президент Туркменистана и члены делегации посетили мечеть, где совершили намаз, а затем совершили необходимые для умры обряды.
Ислам Каримов
Первый президент Узбекистана Ислам Каримов стал первым из постсоветских лидеров, совершившим паломничество в Мекку.
Ислам Каримов совершил умру во время своего государственного визита в Саудовскую Аравию в апреле 1992 года.
Тогда король Саудовской Аравии и хранитель двух святынь Фахд бен Абдулазиз подарил президенту Каримову кусок Кисвы – покрывала, закрывающего стены Каабы. На ней золотыми нитями был вышит 97-й аят суры «Аль Имран». Впоследствии Ислам Каримов передал этот дар в музей комплекса Имама аль-Бухари.