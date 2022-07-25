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Аномальная жара спадет в Узбекистане к концу недели
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CentralAsia (UZ) -  Аномальная жара в Узбекистане начнет постепенно спадать во второй половине недели, сообщает Узгидромет.

В первой половине недели сохранится сухая и очень жаркая погода, дневная температура воздуха будет в пределах +40+43 градусов, по югу до +45 градусов.

По Каракалпакстану и Хорезмской области 25-26 июля местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха понизится до 32-37 градусов.

Во второй половине недели по всему Узбекистану ожидается понижение температуры. В большинстве областей температура зафиксируется на отметке в +33+36 градусов, лишь по крайнему югу достигая +39+41 градусов.

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