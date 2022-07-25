Узбекистан уступает Кыргызстану и обогнал Казахстан по ценам на мобильный интернет

CentralAsia (UZ) - Средний тариф на мобильный интернет в Узбекистане снизился почти на 40% за год, следует из данных портала Cable.co.uk.

На май 1 ГБ мобильного трафика по итогам сравнения 28 тарифных планов стоит в среднем $0,3712. По этому показателю республика заняла 15-е место в мире и 2-е в СНГ (после Кыргызстана).

В 2021 году Узбекистан находился на 22-й позиции со средней ценой трафика в $0,6 за гигабайт. Кроме Кыргызстана, по доступности мобильного интернета впереди также был Казахстан с $0,59.

Ещё более ощутимый сдвиг позиций произошёл в предыдущие два года. В 2020 году Узбекистан занимал 55-е место ($1,34), а в 2019 году — 69-е ($3,27). Иными словами, за три года мобильный интернет в среднем подешевел в 8,8 раз.

Самый дешёвый трафик в Центральной Азии и СНГ сейчас предлагает Кыргызстан — $0,17 за гигабайт. В мире он занимает 6 место, опустившись на четыре позиции за год.

Казахстан с незначительным разрывом ($0,3726) находится на строчку ниже Узбекистана. Украина заняла 24-ю позицию со средней ценой в $0,43, Россия — 30-ю ($0,48).

Наиболее дорогой интернет в регионе — в Туркменистане ($14,27 за 1 ГБ и 227-е место). Также более высокими тарифами выделяется Таджикистан, занявший 131-ю строчку ($1,94).

По данным авторов, низкие цены мобильного интернета коррелируют с развитой инфраструктурой и высоким спросом. В свою очередь, в более развитых странах трафик часто стоит дороже.

Страной с наиболее доступным мобильным интернетом признан Израиль со средней ценой в $0,04 за гигабайт. На втором месте располагается Италия ($0,12), на третьем — Сан-Марино ($0,12). Также в первую пятёрку вошли Фиджи ($0,15) и Индия ($0,17).

В число аутсайдеров списка входят преимущественно островные территории — принадлежащие Великобритании острова Святой Елены ($41,06) и Фолклендские острова ($38,45), а также республика Сан-Томе и Принсипе ($29,49).