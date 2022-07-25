SW: Российские войска провели наземные атаки в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 13:08, 25 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 24 на 25 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска предприняли ограниченные наземные атаки в Херсонской области.
Выводы института:
24 июля российские войска предприняли ограниченные наземные атаки северо-западнее Славянска, восточнее Северска и южнее Бахмута.
Украинские удары за последнюю неделю повредили все три контролируемых Россией моста, ведущих в Херсон.
Кремль продолжает формировать региональные добровольческие батальоны для создания боевой мощи.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.