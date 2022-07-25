SW: Российские войска провели наземные атаки в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 24 на 25 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска предприняли ограниченные наземные атаки в Херсонской области.

Выводы института:

24 июля российские войска предприняли ограниченные наземные атаки северо-западнее Славянска, восточнее Северска и южнее Бахмута.

Украинские удары за последнюю неделю повредили все три контролируемых Россией моста, ведущих в Херсон.

Кремль продолжает формировать региональные добровольческие батальоны для создания боевой мощи.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.