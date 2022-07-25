Стартовала летняя школа молодых монголоведов

CentralAsia (MNG) - 24 июля стартовала ежегодная летняя школа молодых монголоведов, которая организуется под эгидой Минобрнауки и Национальным советом монголоведения.

Летняя школа молодых монголоведов проводится с 1989 года. Главной целью мероприятия является знакомство будущих монголоведов с жизнью монгольских кочевников и активизация их обучения в языковой среде. В этот раз в Монголию приехали 30 молодых ученых из 17 вузов и исследовательских центров, расположенных в 11 странах: США, Германии, Польше, Чехии, Китае, Турции, Японии, Лаосе, Мозамбике, Тайване и России.

Эта летняя школа организована в двух разных средах: в монгольском сельском хозяйстве и в учебно-исследовательском центре монголоведения. Помимо изучения монгольской письменности, монгольского разговорного языка и монгольского земледелия, молодые исследователи прослушают лекции монголоведов из основных учебных и исследовательских центров монголоведения, таких как Академия наук и Монгольский государственный университет в Улан-Баторе.

Уроки летней школы продолжатся до 6 августа. В ходе занятия молодые ученые не только будут слушать лекции знаменитых монголоведов и преподавателей Института языка и литературы и Института истории и археологии Академии наук Монголии, Монгольского государственного университета, Монгольского государственного университета культуры и искусства, Монгольского государственного университета образования, но и познакомятся с культурой и бытием монгольского народа.

Напомним, что монголоведы являются важнейшим мостом, который соединяет Монголию с другими странами. Именно они внесли и вносят значимые вклады в популяризацию нашей страны на основе своих научных исследований.

В будущем иностранные студенты, желающие обучаться по отдельным направлениям монголоведения, планируют обучаться в монгольских вузах на стипендии, а для магистрантов и докторантов предусмотрены краткосрочные стипендии для повышения квалификации, сообщает Минобрнауки.

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