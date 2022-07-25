В Узбекистане двух блогеров посадили на 15 суток за статью о церкви

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 22 июля решением Кокандского суда блогеры Олимжон Хайдаров и Комил Ахмедов были приговорены к 15 суткам административного ареста по статье 184 КоАО Узбекистана (Изготовление, хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду).

Официальную информацию об этом сообщили в УВД Ферганской области.

По сообщению УВД, 28 июня с.г. в Телеграм-канале «Олимжон Хайдаров» с заголовком «В Коканде действует незаконная церковь», на основании заявления пастора А.Айрапетова евангельской христианской церкви «Возрождение», в ходе доследственной проверки, проведенной сотрудниками УВД города, было установлено, что христианская церковь «Возрождение», расположенная в Коканде, официально действует с 2019 г., имеет справку от Минюста, и оказывают услуги гражданам-верующим евангельского христианского вероисповедания.

Ранее на своей странице в Facebook Олиджон Хайдаров написал, что его и Комила Ахмедова вызвали в суд без каких-либо предупреждений:

"Ранее мы писали о вопросе церкви. Нам сегодня позвонили, мы приехали, пробыли здесь почти 3 часа. По состоянию на вчерашний день подготовка проведена и все документы подготовлены. Нам предъявлено обвинение по ст. 184³ КоАО (до 15 суток ареста или штраф от 50 до 100 БРВ). Мы ждем суда", - отметил блогер.

Пользователи сети высказались о непропорциональности наказания в виде 15 суток в решении, вынесенном Кокандским городским судом по административным делам за вышеназванную статью, опубликованную в соцсетях.