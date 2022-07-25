экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Минэнерго Узбекистана признало, что вынуждено отключать пользователей от электроснабжения из-за жары
Предыстория: Аномальная жара спадет в Узбекистане к концу недели

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в эти дни жители жалуются в соцсетях на частые отключения электроэнергии. Министерство энергетики республики объяснило, что вынуждено прибегать к временному отключению от электроснабжения жилых районов и промышленных объектов из-за жары.

«Из-за аномальных температур перегреваются линии электропередачи, что может привести к серьёзным авариям в сети, - говорится в сообщении Минэнерго. Большая часть линий расположена в открытой местности, и под солнцем они нагреваются до температурных значений, которые не предусмотрены для их работы. Одновременно с этим происходит чрезвычайный рост потребления электроэнергии, особенно в дневное время суток».

«В результате возникает критическое состояние сети: в любое время перегрев линий электропередачи и скачок роста потребления могут привести к масштабным авариям, устранение которых займет сутки или более. Чтобы избежать масштабных проблем в сети, диспетчерские службы создают условия для разгрузки линий электропередачи, разъяснили в министерстве. Когда показатели приближаются к критическим, приходится временно отключать от электроснабжения жилые районы и промышленные объекты. При нормализации показателей, даже относительной, диспетчерской службой тут же производится подключение этих объектов к электроснабжению», - заверяет Минэнерго.

Ранее сообщалось, что во второй половине недели аномальная жара в Узбекистане пойдет на спад.

По данным Минэнерго, стабилизация электроснабжения начнется с понижением температуры воздуха.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Делегация талибов прибыла в Ташкент
  • Узбекистан уступает Кыргызстану и обогнал Казахстан по ценам на мобильный интернет
  • Торговая палата Монголии будет сотрудничать с ООН для достижения ЦУР


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com