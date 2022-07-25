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Генпрокуратура Украины обвинила 26 сотрудников херсонского МВД в коллаборационизме

CentralAsia (CA) -  Генпрокуратура Украины предъявила обвинения в коллаборационизме 26 сотрудникам главного управления МВД по Херсонской области. Эта область с середины марта находится под контролем российских военных.

Прокуратура называет работу действующего в области ГУ МВД незаконной. «Состоялся подбор и вербовка 26 кандидатов, в том числе из числа бывших сотрудников полиции Украины, которые добровольно заняли должности в псевдоправоохранном органе», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В марте Верховная рада одобрила закон о коллаборационизме. В том же месяце его подписал президент Украины Владимир Зеленский. По закону за сотрудничество со «страной-агрессором» грозит тюремный срок до 15 лет. На Украине завели уже более 1 тыс. уголовных дел о коллаборационизме.

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