В Узбекистане опровергли сообщения о возникновении холеры

отабеков

CentralAsia (UZ) - Сообщения о выявлении холеры в Узбекистане являются ложными. Об этом на брифинге в АИМК сообщил заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Нурмат Отабеков.

Это заболевание никогда не регистрировалось в нашей стране, — заявил Отабеков.

Отмечается, что распространяемая информация о выявленном в Афганистане заболевании холерой, попадающем в Узбекистан, является полностью ложной. До сих пор холера в Узбекистане не выявлялась.

Также, даже при выявлении заболевания в стране, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, карантин не применяется. Беспокоиться не о чем, потому что вероятность обнаружения больных этим заболеванием высока, а специалисты умеют лечить заболевания.

Ранее «Узсувтаминот» отреагировало на информацию в соцсетях о распространении холеры через водопроводную воду.

Узбекистан усилил контроль прибывающих в страну из-за вспышки холеры в Афганистане.