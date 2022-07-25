экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане опровергли сообщения о возникновении холеры
отабеков
отабеков

CentralAsia (UZ) -  Сообщения о выявлении холеры в Узбекистане являются ложными. Об этом на брифинге в АИМК сообщил заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Нурмат Отабеков.

Это заболевание никогда не регистрировалось в нашей стране, — заявил Отабеков.

Отмечается, что распространяемая информация о выявленном в Афганистане заболевании холерой, попадающем в Узбекистан, является полностью ложной. До сих пор холера в Узбекистане не выявлялась.

Также, даже при выявлении заболевания в стране, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, карантин не применяется. Беспокоиться не о чем, потому что вероятность обнаружения больных этим заболеванием высока, а специалисты умеют лечить заболевания.

Ранее «Узсувтаминот» отреагировало на информацию в соцсетях о распространении холеры через водопроводную воду.

Узбекистан усилил контроль прибывающих в страну из-за вспышки холеры в Афганистане.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В России впервые с апреля выявили более 7,5 тысяч случаев COVID-19
  • Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с 65-летием
  • В Ташкенте обсудят вопросы срочной гуманитарной помощи Афганистану


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com