В Узбекистане ограничили выдачу гражданства иностранцам

CentralAsia (UZ) - Узбекское правительство резко сократило выдачу гражданства страны, сообщает УзА. По данным издания, в Узбекистане за 7 лет 23 310 человек приняли узбекское гражданство.

С декабря 2016 года по настоящее время на основании 97 указов президента гражданство Республики Узбекистан приняли 23 тысячи 310 лиц без гражданства.

в 2016 году — 179 человек;

в 2017 году — 1 064 человека;

в 2018 году — 2760 человек;

в 2019 году — 6 318 человек;

в 2020 году — 8 127 человек;

в 2021 году — 4 567 человек;

в 2022 году — 295 человек.

Отмечается, что с 1992 по 2016 год всего узбекское гражданство приняли 482 лица без гражданства, а с 2007 по декабрь 2016 года узбекское гражданство никому не выдавали.

Как сообщили местные СМИ, это связано с поправками в законодательство. Теперь узбекское гражданство напрямую связано со знанием узбекского языка.