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В Узбекистане ограничили выдачу гражданства иностранцам

CentralAsia (UZ) -  Узбекское правительство резко сократило выдачу гражданства страны, сообщает УзА. По данным издания, в Узбекистане за 7 лет 23 310 человек приняли узбекское гражданство.

С декабря 2016 года по настоящее время на основании 97 указов президента гражданство Республики Узбекистан приняли 23 тысячи 310 лиц без гражданства.

  • в 2016 году — 179 человек;
  • в 2017 году — 1 064 человека;
  • в 2018 году — 2760 человек;
  • в 2019 году — 6 318 человек;
  • в 2020 году — 8 127 человек;
  • в 2021 году — 4 567 человек;
  • в 2022 году — 295 человек.

Отмечается, что с 1992 по 2016 год всего узбекское гражданство приняли 482 лица без гражданства, а с 2007 по декабрь 2016 года узбекское гражданство никому не выдавали.

Как сообщили местные СМИ, это связано с поправками в законодательство. Теперь узбекское гражданство напрямую связано со знанием узбекского языка.

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