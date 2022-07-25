В Туркменистане из-за жары ограничена скорость движения поездов

CentralAsia (TM) - Агентство «Туркменские железные дороги» сообщило на своем сайте об ограничении скорости движения поездов, в связи с установившейся в эти дни на территории Туркменистана аномально жаркой погодой, что сказывается на повышении температуры железнодорожного полотна, его стальных частей.

Ограничение скорости движения поездов принято временно, на период июля-августа, в целях обеспечения безопасности перевозок. Это повлияет на график движения всех поездов, поэтому пассажирам следует учесть, что поезда будут прибывать в пункты назначения с опозданием.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане в эти дни установилась аномальная жара, к среде и четвергу воздух может прогреться до +42 градусов. В некоторых районах температура на прошлой неделе поднималась выше +47°.