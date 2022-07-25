В России заболеваемость COVID выросла в полтора раза за неделю

CentralAsia (CA) - За прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения составил 29,97, увеличившись по сравнению с предыдущей на 48,9%, сообщил оперативный штаб.

На прошлой неделе этот показатель вырос на 30,2%.

«Увеличение заболеваемости отметили в 70 субъектах Российской Федерации, в том числе в 15 регионах увеличение заболеваемости более, чем в среднем по стране», — говорится в сообщении.

При этом показатель госпитализации за прошедшие семь дней снизился по отношению к предыдущей неделе на 5,3%, составив 5,1 на 100 тыс. россиян.

За минувшие сутки в России выявили более 6,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, с этим диагнозом госпитализировали 759 человек, что на 0,3% больше, чем днем ранее.

Накануне оперативный штаб сообщил о выявлении более 7,5 тыс. новых случаев COVID-19 в России, что стало максимальным показателем с 29 апреля, когда в стране зафиксировали более 7,7 тыс. зараженных.