Зеленский уволил первого замглавы СНБО Украины

Руслан Демченко

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Руслана Демченко. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины. Причины увольнения не уточняются.

Демченко работал на должности первого замглавы СНБО с 16 июня 2020 года.

До этого он работал в структурах МИД Украины и аппарата президента Украины. В 2006-2010 годах руководил офисом президента Виктора Ющенко. С 2010 по 2014 год был первым заместителем главы МИД Украины. Также с 2019 по 2020 был советником Владимира Зеленского.

Медиапроект «Схема» называл Руслана Демчинко одним из лоббистов подписания в 2010 году с Россией соглашения, по которому Украина продлила срок пребывания в Крыму Черноморского флота РФ. Сейчас из-за подписания этого соглашения на Украине открыто уголовное дело о госизмене, основной фигурант которого экс-президент Виктор Янукович.