Из-за лесных пожаров в Калифорнии ввели режим ЧП

CentralAsia (CA) - В Калифорнии округ Марипоза объявлен зоной чрезвычайного положения из-за масштабного лесного пожара. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Он начался 22 июля и меньше чем за два дня охватил площадь в 50 кв. км. Огонь подступает к национальному парку Йосемити, который известен своими древними секвойями.

23 июля приказ об эвакуации получили около 6 тыс. человек, живущих в этом районе. Несколько домов уже сгорели. Огонь уничтожил несколько участков линий электропередачи, из-за чего света лишились более 2,6 тыс. зданий, и специалисты пока не могут восстановить электроснабжение. Перекрыты крупные автотрассы.

О пострадавших сведений не поступало.

С пламенем борются более 400 пожарных с участием тяжёлой наземной техники и авиации. Причину пожара выясняют, следователи не исключают поджог или неосторожное обращение с огнём.

В то же время пожарные сумели взять под контроль ещё один очаг возгорания, уже в самом национальном парке Йосемити. Он вспыхнул ещё 7 июля.