Генпрокурор России Игорь Краснов посещает Таджикистан
- Таджикистан, общество
- 18:30, 25 июля 2022
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CentralAsia (TJ) - В Душанбе в понедельник, 25 июля, прилетела делегация Российской Федерации во главе с Генеральным прокурором Игорем Красновым. Визит носит рабочий характер, сообщает НИАТ «Ховар».
Российская делегация приехала для участия 26 июля в Совместной коллегии Генпрокуратур двух стран.
Сообщается, что будут обсуждаться совместные усилия по предотвращению радикальных террористических, экстремистских преступлений и наркотрафика.
В рамках совместной коллегии запланировано подписание проекта Программы сотрудничества между двумя генеральными прокуратурами.
Как ожидается, гости также посетят музей этнографии, государственный культурно-развлекательный комплекс «Кохи Навруз», возложат венок к мемориальной доске в Парке Победы в Душанбе.
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