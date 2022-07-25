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Генпрокурор России Игорь Краснов посещает Таджикистан

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе в понедельник, 25 июля, прилетела делегация Российской Федерации во главе с Генеральным прокурором Игорем Красновым. Визит носит рабочий характер, сообщает НИАТ «Ховар».

Российская делегация приехала для участия 26 июля в Совместной коллегии Генпрокуратур двух стран.

Сообщается, что будут обсуждаться совместные усилия по предотвращению радикальных террористических, экстремистских преступлений и наркотрафика.

В рамках совместной коллегии запланировано подписание проекта Программы сотрудничества между двумя генеральными прокуратурами.

Как ожидается, гости также посетят музей этнографии, государственный культурно-развлекательный комплекс «Кохи Навруз», возложат венок к мемориальной доске в Парке Победы в Душанбе.

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