В Таджикистане доллар упал до уровня двухлетней давности

CentralAsia (TJ) - Обесценивание американского доллара по отношению к таджикской валюте достигло уровня начала лета 2020 года.

Согласно установленному Национальным банком Таджикистана официальному курсу, 1 доллар сегодня, 25 июля, равняется 10,2690 сомони. Такое же соотношение между двумя валютами было 1 июня 2020 года.

Таким образом, курс доллара к сомони 9 марта этого года - после последней его коррекции Нацбанком - упал на 21%.

Между тем, официальный курс российского рубля к таджикской валюте держится на уровне – 0,1705.

С начала текущего года рубль укрепился к сомони на 13,1%.

Как пишет Азия Плюс, по данным специалистов, сомони из-за сильной социально-экономической зависимости Таджикистана от России фактически привязан к рублю, и то, что будет происходить с российской валютой, через определенное время отразится на таджикской валюте. Обесценивание доллара и укрепление рубля в Таджикистане отчасти связывается с сокращением спроса на американскую валюту и, наоборот, увеличением спроса на российскую валюту.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения