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Специальный посланник Европейского союза по Афганистану прибыл в Ташкент 

CentralAsia (UZ) -  В понедельник, 25 июля, и. о. министра иностранных дел Владимир Норов провел встречу со специальным посланником Европейского союза по Афганистану Томасом Никлассоном, прибывшим в Узбекистан для участия в международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие».

Как сообщила пресс-служба МИД, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы взаимодействия между Узбекистаном и ЕС. Стороны приветствовали парафирование соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и Европейским Союзом и отметили необходимость скорейшего подписания данного важного документа.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями касательно текущей ситуации в Афганистане.

По оценкам Никлассона, в Брюсселе высоко ценят политические и дипломатические усилия и особую роль Узбекистана в вопросе урегулирования афганской проблемы. Сообщено о заинтересованности Евросоюза в продолжении регулярного диалога с Ташкентом по региональной повестке дня.

Европейской стороной также отмечена своевременность проведения международной конференции по Афганистану. Подчеркивалось, что высокий уровень участников мероприятия свидетельствует о ключевой роли Узбекистана и признании усилий республики в афганском урегулировании.

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