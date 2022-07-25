Главы МИД Узбекистана и Афганистана провели консультации в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 25 июля, на полях встречи глав МИД стран-соседей Афганистана в Ташкенте состоялись консультации представителей Узбекистана и Афганистана. Об этом сообщает Ariana News.

Афганскую делегацию представлял Амир Хан Муттаки, узбекскую — глава МИД РУз Владимир Норов.

Норов выразил удовлетворение по поводу участия в международной конференции высокопоставленной делегации из Кабула и выразил надежду, что на этой встрече будет достигнут прогресс.

Муттаки поблагодарил Узбекистан за проведение международной конференции по Афганистану и добавил, что в прошлом подобные конференции проводились в связи с прекращением огня и окончанием войны, но на этот раз в фокусе внимания экономическое развитие Афганистана, что является добрым знаком.

Кроме того, Муттаки отметил, что безопасность в Афганистане создала хорошие возможности для инвестиций, и что «все элементы», которые некоторое время назад пытались нарушить границу между Афганистаном и Узбекистаном, остановлены. Муттаки добавил, что «Исламский Эмират Афганистан» твердо придерживается своих обязательств и не позволит какой-либо группе или отдельному лицу использовать территорию Афганистана против третьей страны.

Норов приветствовал последние события в сфере укрепления безопасности в Афганистане и налаживание торговли между Центральной и Южной Азией по афганскому маршруту, подчеркнув, что президент Узбекистана уделяет особое внимание миру и стабильности в Афганистане. В частности, ведутся работы на железнодорожной линии Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. По словам Норова, с реализацией этого проекта Центральная Азия и Южная Азия соединятся друг с другом, а экономика Афганистана будет расти.

Муттаки также отметил подготовку Афганистана к железнодорожному проекту. По его словам, в переговорах с Узбекистаном и Пакистаном достигнут хороший прогресс и теперь начнется практическая работа.