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В Ташкенте прошло совещание министров сельского хозяйства стран ШОС

CentralAsia (UZ) -  25 июля текущего года заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев принял участие в работе VII-го совещания министров сельского хозяйства государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В работе заседания также приняли участие руководители ответственных министерств и ведомств Индии, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, а также руководство ШОС и ФАО ООН по Центральной Азии.

Предложено принять активные меры для популяризации и продвижения агроэкологического сельского хозяйства на пространстве ШОС, а также запуска совместно с ФАО крупных проектов по развитию агросектора.

Отмечена перспективность принятия комплексной программы по развитию агротуризма, активного обмена опытом в данной сфере, а также организации регулярных совместных международных фестивалей.

В части подготовки кадров – приоритетном для всех стран региона направлении – подчеркнута необходимость наладить тесное взаимодействие между высшими учебными заведениями, специализирующимися на аграрном деле. Речь о развитии партнерства по технологической части, взаимных инвестициях в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, подготовку кадров и создание необходимой инфраструктуры. В качестве первого шага к реализации инициативы страны-участницы ШОС были приглашены установить сотрудничество с Международным сельскохозяйственным университетом, который совсем недавно был открыт в Ташкенте.

По итогам встречи удалось провести обмен мнениями по широкой повестке вопросов взаимодействия в аграрной сфере. Также был одобрен проект Концепции взаимодействия государств-членов ШОС в сфере «умного» сельского хозяйства и агроинноваций, открывающей большие перспективы укрепления продовольственной безопасности во всем регионе.

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