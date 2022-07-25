Владимир Зеленский уволил командующего силами спецопераций

CentralAsia (CA) -

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Григория Галагана с поста командующего Силами специальных операций (ССО) ВСУ, документ опубликован на сайте офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Григория Галагана с поста командующего Силами специальных операций (ССО) ВСУ, документ опубликован на сайте офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Григория Галагана с поста командующего Силами специальных операций (ССО) ВСУ, документ опубликован на сайте офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Григория Галагана с поста командующего Силами специальных операций (ССО) ВСУ, документ опубликован на сайте офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Григория Галагана с поста командующего Силами специальных операций (ССО) ВСУ, документ опубликован на сайте офиса президента.

Еще одним указом он назначил на эту должность Виктора Хоренко.

Григорий Галаган возглавил Силы специальных операций ВСУ в августе 2020 года, сменив на этом посту Игоря Лунева. Проводя с ним встречу после назначения Зеленский подчеркивал, что ССО необходимо сосредоточиться в том числе на предотвращении «провокаций от пророссийских боевиков».

Кроме того, в понедельник Зеленский также освободил от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Комментируя увольнение Демченко, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пояснил, что решение было принято в связи с его состоянием здоровья, передает УНИАН.

«Мы сейчас все работаем, скажем так, на пределе наших возможностей. Это большая физическая, моральная, психологическая нагрузка. Но, к сожалению, состояние здоровья господина Демченко не позволяет ему сейчас работать с такой нагрузкой», — уточнил он.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил «Украинской правде», что состояние здоровья Демченко не позволяет ему дальше работать. По его словам, он нуждается в серьезном лечении.