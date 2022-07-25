Первый случай оспы обезьян выявили в Японии

CentralAsia (CA) - Япония выявила первый случай заражения вирусом оспы обезьян в Токио, передает газета Mainichi.

Первым зараженным человеком оказался 30-летний мужчина, который вернулся из Европы. В настоящее время он находится в больнице, рассказала журналистам губернатор Токио Юрико Койке.

Минздрав в связи с этим начал готовить тесты, вакцины и лекарства. Тест будет проводиться путем генетического анализа вируса в Национальном институте инфекционных заболеваний и по меньшей мере в одной из лабораторий в каждой префектуре.

В ведомстве считают, что вакцина против натуральной оспы, которую использовали раньше, будет эффективна и для профилактики этого вида заболевания. Сейчас она хранится компанией KM Biologics. По оценкам Минздрава, там собраны «достаточные запасы». Пока прививать будут контактировавших с зараженным, заодно специалисты проверят эффективность вакцины. Позднее министерство рассмотрит возможность одобрения этого препарата для вакцинации именно от оспы обезьян.

23 июля Всемирная организация здравоохранения заявила, что быстро распространяющаяся вспышка оспы обезьян представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. По данным на 25 июля было зарегистрировано более 16 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 75 странах и пять смертей в Африке.