Минэнерго Узбекистана призвало население экономить электричество

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане из-за аномально жаркой погоды потребление электроэнергии достигло самого высокого уровня за последние 5 лет, сообщает пресс-служба Минэнерго РУз.

Согласно информации, в летний сезон 2021 года среднесуточный показатель потребления электроэнергии по стране составил 224 млн кВт·ч.

В текущем же году, 22 июля показатель потребления электроэнергии за сутки составил 237 млн кВт·ч или на 6% больше прошлогоднего показателя, что стало максимальным значением в целом за год.

Отмечается, что потребление электроэнергии в Ташкенте летом 2022 года достигло исторического уровня и, кроме того, превысило показатель осенне-зимнего периода, когда спрос на электроэнергию был традиционно самым высоким.

Так, если в осенне-зимний сезон 2021/2022 года максимальное ежесуточное потребление в Ташкенте составило 24 млн кВт·ч, то на 22 июля 2022 года этот показатель составил 27,5 млн кВт·ч больше на 15 %.

Такой рост потребления, безусловно, вызван строительством новых зданий, пуском производственных предприятий, а также тем, что суточное потребление электроэнергии в некоторых домохозяйствах достигло 1000 кВт·ч, что является больше, чем обычное потребление домохозяйствами электроэнергии в течение 4-5 месяцев, — говорится в сообщении.

Минэнерго РУз напомнило, что от экономного отношения к потреблению электроэнергии зависит исправность состояния всей системы энергоснабжения и возможность избежать её перегрузок, которые могут привести к масштабным аварийным ситуациям.