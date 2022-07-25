экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Минэнерго Узбекистана призвало население экономить электричество
Предыстория: В Узбекистане отключают электричество из-за перегрузки, - Минэнерго Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане из-за аномально жаркой погоды потребление электроэнергии достигло самого высокого уровня за последние 5 лет, сообщает пресс-служба Минэнерго РУз.

Согласно информации, в летний сезон 2021 года среднесуточный показатель потребления электроэнергии по стране составил 224 млн кВт·ч.

В текущем же году, 22 июля показатель потребления электроэнергии за сутки составил 237 млн кВт·ч или на 6% больше прошлогоднего показателя, что стало максимальным значением в целом за год.

Отмечается, что потребление электроэнергии в Ташкенте летом 2022 года достигло исторического уровня и, кроме того, превысило показатель осенне-зимнего периода, когда спрос на электроэнергию был традиционно самым высоким.

Так, если в осенне-зимний сезон 2021/2022 года максимальное ежесуточное потребление в Ташкенте составило 24 млн кВт·ч, то на 22 июля 2022 года этот показатель составил 27,5 млн кВт·ч больше на 15 %.

Такой рост потребления, безусловно, вызван строительством новых зданий, пуском производственных предприятий, а также тем, что суточное потребление электроэнергии в некоторых домохозяйствах достигло 1000 кВт·ч, что является больше, чем обычное потребление домохозяйствами электроэнергии в течение 4-5 месяцев, — говорится в сообщении.

Минэнерго РУз напомнило, что от экономного отношения к потреблению электроэнергии зависит исправность состояния всей системы энергоснабжения и возможность избежать её перегрузок, которые могут привести к масштабным аварийным ситуациям.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Визит Ван И будет более выгодным для Монголии и создаст благоприятные условия для экономики, — политолог
  • Генпрокуратура Украины обвинила 26 сотрудников херсонского МВД в коллаборационизме
  • Определилось итоговое место Казахстана на ЧМ-2022 по легкой атлетике


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com