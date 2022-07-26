Монгольский фильм с участием актера с синдромом Дауна «Трио» приглашен на Варшавский кинофестиваль

CentralAsia (MNG) - Художественный фильм «Трио» получил приглашение на участие в международном фестивале класса «А». Этот монгольский художественный фильм примет участие в 38-м Варшавском международном кинофестивале в октябре 2022 года.

Фильм «Трио» является первой монгольской работой, представленной на Варшавском международном кинофестивале, а режиссер фильма и актер Д.Баттөмөр был официально приглашен на Варшавский международный кинофестиваль.

Впервые в истории монгольского кино в фильме снялся ребенок с синдромом Дауна, и фильм затронул большие темы прав человека, инвалидности, инклюзивного общества, матери-природы, устойчивого развития, национального наследия, кочевой культуры, Буддизм и национальное самосознание.

Варшавский кинофестиваль, основанный в 1985 году, присоединился к элитной группе мероприятий, признанных Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (www.fiapf.org) международными кинофестивалями — рядом с Каннами, Венецией, Берлином, Локарно, Сан-Себастьяном, Карловыми Варами, Токио, Москвой, Мар-дель-Плата, Монреаль, Шанхай, Каир, Гоа и Таллинн.

38-й Варшавский кинофестиваль пройдет 14-23 октября 2022 года.

Варшавский кинофестиваль (WFF) организован Варшавским кинофондом в Варшаве, Польша. Его цель — представить лучшие фильмы со всего мира польской и международной аудитории, улучшить коммуникацию и взаимопонимание между людьми, живущими в разных странах и с разным культурным происхождением. WFF аккредитована FIAPF (www.fiapf.org) как конкурсный неспециализированный кинофестиваль. На WFF они представляют фильмы, снятые для показа в кинотеатрах.

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