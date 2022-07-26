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Приближается религиозный праздник в Монголии «Хурээ цам — Даншиг Наадам»

CentralAsia (MNG) -  На окраине Улан-Батора пройдет религиозный праздник «Хурээ цам — Даншиг Наадам».

В рамках программы «Дружественный Улаанбаатар» с 6-го по 7-ое августа в местности Хой долоо худаг пройдёт религиозный праздник «Хурээ цам — Даншиг Наадам», посвящённый 389-ой годовщине со дня рождения Святого Занабазара.

Седьмого июля в 9 часов утра начнутся конные скачки среди шестилеток (их нас), а в 10 часов утра — скачки иноходцев.

Ожидаются также состязания по национальной борьбе, в которых примут участие 256 сильнейших борцов, чтение мантры с участием 500 лам изо всех дацанов Монголии и танец в маске «Хурээ цам».

Даншиг Наадам впервые был организован в 1639 году в честь провозглашения Занабазара главой буддийской религии всей Монголии, первым Богдо Хааном.

Популярный фестиваль «Хурээ цам — Даншиг Наадам» является одним из основных туристических продуктов в Улан-Баторе и собирает множество иностранных туристов.

На Наадам традиционно проходят соревнования по национальной борьбе, стрельбе из лука и конные скачки.

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