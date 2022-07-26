Экспорт угля Монголии утроился по сравнению с прошлым годом

CentralAsia (MNG) - С 15 по 21 июля автомобильным транспортом было отгружено 5 981 контейнер, железнодорожным транспортом — 300 контейнеров, всего 737,7 тыс. тонн угля, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года экспортировано 10 113,7 тыс. тонн угля, доведя экспорт угля до уровня прошлого года.

За указанный период автомобильным транспортом было экспортировано 272 контейнера, железнодорожным транспортом — 160 контейнеров, или 820,4 тыс. тонн медного концентрата с начала года, что на 16,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По железной руде и концентрату с начала года было экспортировано 445 контейнеров автомобильным транспортом и 1987 контейнеров железнодорожным транспортом, или всего 2 023,7 тыс. тонн. За неделю было экспортировано 167,1 тысячи тонн железорудного концентрата, что на 5,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Министерства горнодобывающей промышленности и тяжелой промышленности, с начала года по состоянию на 21 июля ЦБ закупил 9 263,2 кг золота.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения