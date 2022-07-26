Количество пользователей мобильных телефонов в Монголии превышает численность населения на 1 млн

CentralAsia (MNG) - Население Монголии составляет чуть более 3,4 миллиона человек, но на сегодняшний день количество пользователей мобильных телефонов достигло 4,3 миллиона.

Из них 3,4 миллиона являются пользователями смартфонов, а 64 процента пользуются высокоскоростным интернетом 4G.

Около 93% всех пользователей смартфонов имеют счета в финансовых учреждениях, а около 22% управляют своими счетами через мобильные телефоны.

Большинство пользователей смартфонов, 2,5 млн пользователей, активны в социальных сетях.

В прошлом году в Монголии для поддержки электронного развития был одобрен пакет законов о прозрачности публичной информации, защите личной информации, электронных подписях, кибербезопасности и поставщиках услуг виртуальных активов.

Кроме того, создание Министерства электронного развития и связи, центральной административной организации, отвечающей за сектор телекоммуникаций и информационных технологий, впервые правительством Монголии, показывает, как страна уделяет внимание электронному переходу и развитие электронной экономики.

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