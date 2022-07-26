Насколько точны данные о внутреннем туризме в Монголии?

CentralAsia (MNG) - Пик внутреннего туризма приходится на праздничные дни. В этом году количество людей, выезжающих за пределы города, особенно к внушающим благоговейный трепет природным чудесам страны, резко возросло. Однако точно неизвестно, сколько людей путешествуют внутри страны в разгар туристического сезона, куда они отправляются, какой ущерб они наносят окружающей среде или сколько денег они тратят и обращаются на рынке. Ни одна из соответствующих организаций не имеет полной информации или исследований по внутреннему туризму.

По оценкам Министерства окружающей среды и туризма, которое определяет политику в этом секторе, от 500 000 до 670 000 человек путешествовали по стране во время Наадама в этом году. Министерство также сообщило, что количество иностранных туристов составило около 23 000 человек, хотя подробные данные еще не опубликованы. Исходя из этой информации, количество внутренних туристов было примерно в 30 раз больше, чем иностранных туристов. Другими словами, более 90 процентов этого рынка составляют внутренние путешественники. Но у нас нет политики, направленной на внутренний туризм. Международные примеры показывают, что политика разрабатывается на основе детального определения того, сколько инвестиций внутренний туризм может принести в местные районы и сколько денег тратит каждый путешественник.

Центр развития дорог и транспорта подсчитал количество автомобилей, выехавших из столицы с 9 по 17 июля. Согласно информации, обнародованной центром, за праздничные дни через четыре контрольно-пропускных пункта Улан-Батора проехало 117 710 автомобилей. Исходя из общего количества автомобилей, отправившихся из столицы в сельскую местность и предполагая, что в каждой машине было примерно по четыре человека, можно подсчитать, что в сельскую местность выехало около 500 000 человек. Это, по-видимому, является основой числа, сообщенного Министерством окружающей среды и туризма.

Однако сомнительно, чтобы эта цифра была реальной. Потому что все, кто покидает столицу, возможно, не собирались ехать. Некоторые могут быть местными жителями, возвращающимися из временной командировки в город.

С другой стороны, путешествуют не только жители Улан-Батора. Граждане других аймаков также могут путешествовать в другие места. Путешествие — это не просто поездка из города в деревню. В частности, исследователи туристической отрасли отмечают, что жители Гоби, таких как аймаков Говь-Алтай и Дундговь, летом посещают реки и водоемы, особенно крупные озера, такие как Хубсугул, Буйр и Увс. Поэтому фактическое количество внутренних туристов может существенно отличаться от официальных данных, обнародованных министерством.

В 2015 году Хубсугул аймак был связан с Улан-Батором дорогой с твердым покрытием. В то время произошел «взрыв» внутреннего туризма и с тех пор тысячи людей ежегодно посещают озеро Хубсугул. К сожалению, хотя с тех пор прошло семь лет, наша страна до сих пор не может получить точную оценку числа внутренних путешественников, направляющихся в столь крупный туристический центр. Помимо Хубсугула, с каждым годом растет число туристов, направляющихся на такие озера, как Буйр, Улаагчийн Хар-Нуур и Тэрхиин Цагаан Нуур. Также неясно, когда и сколько людей посещают эти места.

Только администрация охраны природного парка озера Хубсугул, который является крупнейшим туристическим объектом в стране, который каждое лето посещает относительно большое количество людей, пытается подсчитывать, регистрировать и контролировать количество туристов, которых они принимают.

В июне прошлого года, например, по данным управления безопасности природного парка, в парк прибыли 94 355 местных туристов и 8 000 иностранных путешественников, или более 102 000 человек и более 18 000 автомобилей. Чтобы сделать регистрацию более точной, с граждан страны взимается сбор в размере 300 тугриков, а с иностранных туристов — сбор в размере 3000 тугриков за въезд на строго охраняемую территорию. С 1 июля в местной администрации можно было оплатить входной билет с помощью QR-кода, что облегчило жизнь современным туристам, которые практически не носят с собой наличные деньги.

Это считается хорошим примером, но люди, которые ездили в аймаке Хубсугул, сообщали, что «ночью блокпост района не работает». Другими словами, регистрировались только люди, въехавшие днем, а те, кто заходил ночью, не включались в общее число путешественников.

Прошло более двух лет с тех пор, как Монголия провозгласила себя «электронной нацией», а цели и направления обсуждались на всех уровнях, начиная с правительства и органов местного самоуправления. Следовательно, теперь не должно быть сложно зарегистрировать или подсчитать внутренних путешественников. В Монголии почти у каждого есть мобильный телефон. По данным Министерства цифрового развития и связи, количество мобильных телефонов в нашей стране превысило численность населения и достигло 4,3 млн. Около 3,4 млн из них имеют смартфоны. Таким образом, количество внутренних путешественников можно фиксировать как через мобильные телефоны, так и через пункты пропуска. Это также позволит властям узнать, куда они едут в отпуск и путешествуют. Странно, почему люди, говорящие о преобразовании в «электронную нацию», не используют такие ресурсы и возможности.

Кроме того, Министерство окружающей среды и туризма не принимает существенных мер, связанных с увеличением числа внутренних путешественников. В нем сказано: «Ежегодно ведутся работы по созданию 20 мест размещения на туристических объектах. По состоянию на 2021 год по всей стране создано 23 кемпинга. В этом году мы работаем над тем, чтобы построить еще 17 мест с местным участием».

На самом деле местные жители несут ответственность только за размещение информационных или предупреждающих знаков на основных маршрутах движения и уборку мусора. Хотя количество путешественников увеличилось на тысячи, правительство не проделало никакой значительной работы, кроме строительства нескольких кемпингов. По сути, это означает, что темпы работы Министерства окружающей среды и туризма не поспевают за растущим числом внутренних туристов. Из-за пандемии COVID-19 в последние два года туризм практически остановился. За этот период министерство и связанные с ним организации могли бы решить и разобраться со многими проблемами в сфере туризма. Однако, несмотря на неспособность решить основные проблемы, министерство заявило, что «Монголия примет 400 миллионов туристов», и люди сильно высмеяли его.

В последние годы появляется все больше сообщений о том, что красивые ландшафты Монголии разрушаются из-за отсутствия планирования, исследований и политики. Во время праздника Наадам на берегу озера Хубсугул почти негде было ступить. Люди, которые ездили на такие озера, как Тэрхиин Цагаан Нуур и Улаагчийн Хар Нуур, жалуются на то, что место было переполнено и люди повсюду бросали мусор.

Кроме того, горожане писали в своих аккаунтах в социальных сетях, что люди, посетившие озеро Буйр, собирали и готовили устриц, которые считаются исчезающими и занесенными в Красную книгу Монголии. Также из-за отсутствия контроля некоторые люди купаются в пресноводных озерах и загрязняют их, стирая одежду.

Кроме того, национальный парк Горхи Тэрэлж часто завален мусором, оставленным туристами. В частности, с 10 по 18 июля было вывезено 198 тонн мусора в 65 партиях, и к уборке мусора пришлось привлекать волонтеров, сообщает Управление охраны национального парка «Горхи-Тэрэлж».

Можно сказать, что такая путаница связана с политиками. Тот факт, что до сих пор нет данных или опросов о внутренних путешественниках, является причиной для их обвинения. Если бы цифры подсчитывались каждый год реалистично, было бы легче оценивать потребности путешественников и проводить правильную политику. Более того, на основе этих фигурок могут быть построены и изготовлены туалеты и другие услуги для путешественников. Эксперты говорят, что это также поможет создать новые туристические «продукты», расширить рынок, усилить конкуренцию и снизить цены.

автор: Мишээл Лхасурэн

перевод: Татар С.Майдар

источник: The UB Post

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения