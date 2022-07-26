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В Монголии работает около 3500 компаний связи и информационных технологий

CentralAsia (MNG) -  2,3 процента ВВП приходится на сектор телекоммуникаций и информационных технологий.

По результатам исследования, 2,3 процента валового внутреннего продукта Монголии приходится на сектор телекоммуникаций и информационных технологий.

По информации, предоставленной главой департмента Министерства электронного развития и связи Б.Билэгдэмбэрэл, в Монголии действует около 3500 компаний в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. 33 процента из них работают в сфере финансов, 30 процентов в сфере образования и 14 процентов в других сферах.

Около 160 000 студентов обучаются в 96 вузах, 2,3% из них учатся в сфере связи и информационных технологий.

«Для поддержки ИТ-сектора на уровне политики Великий Государственный Хурал создал временный комитет по электронной политике в 2018 году и расширил его деятельность в 2022 году. И был создан постоянный комитет по инновациям и электронной политике. Постоянный комитет принял решение сделать государственные услуги оперативными, прозрачными и экономически эффективными, усовершенствовать интегрированную государственную информационную сеть и систему, получать информацию о гражданах, защищать свободу выражения мнений и конфиденциальность личной информации, обеспечивать безопасность электронной информации, а также использовать информационные и коммуникационные технологии, направлена ​​на создание соответствующей правовой базы для увеличения национального производства и услуг, создания потенциала для защиты национальной информационной инфраструктуры, подготовки специализированных кадров в этой области и улучшения системы переподготовки. В прошлом году для поддержки электронного развития был одобрен пакет законов о прозрачности публичной информации, защите личной информации, электронных подписях, кибербезопасности и поставщиках услуг виртуальных активов. Кроме того, создание Министерства электронного развития и связи, которое является центральным административным органом, отвечающим за сектор телекоммуникаций и информационных технологий, впервые правительством Монголии, показывает, как наша страна уделяет внимание электронному переход и развитие электронной экономики», — сказал Учрал Ням-Осор, депутат Великого Государственного Хурала, председатель Постоянного комитета по инновациям и электронной политике.

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