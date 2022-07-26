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Фестиваль Наадам «Кочевая Монголия-2022» пройдет в августе

CentralAsia (MNG) -  Грандиозный фестиваль Наадам нематериального культурного наследия «Кочевая Монголия - 2022» пройдет 12-14 августа 2022 года в Национальном парке Горхи-Тэрэлж с целью популяризации 362 элементов нематериального культурного наследия.

Для обеспечения реализации мер и законов, изложенных в политике развития индустрии культуры, ведется подготовка к проведению фестиваля. Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры и Департамент культуры и искусств, государственное исполнительное агентство.

В рамках фестиваля наследниками 21 аймаков и столицы будут организованы представления народного творчества и выставки ремесел. Кроме того, будет проведен ряд мероприятий, таких как конкурсы, творческая культурная индустрия, торговые ярмарки, ярмарка молочных продуктов и традиционной кухни, творческие перформансы наследников национального нематериального культурного наследия и детей.

Нематериальное культурное наследие является источником существования, творчества и развития каждой нации, этнической группы или сообщества. Она является выражением уникального аспекта человеческой жизни, поведения и развития, помимо того, что является важным фактором, непосредственно влияющим на цивилизационную и национальную безопасность.

В этом смысле сохранение нематериального культурного наследия рассматривается как одна из актуальных проблем, стоящих перед человечеством, и до сих пор находится в центре внимания всего мира.

«Закон об охране нематериального культурного наследия» гласит, что нематериальное культурное наследие признается общинами, этническими группами и отдельными лицами как часть их культурного наследия, например, обычаи, формы выражения и изображения, традиционные знания, методы и их сопутствующие предметы, включая артефакты, инструменты, произведения искусства и культурные пространства.

Монголия присоединилась к Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия в 2005 году и взяла на себя обязательство перед международным сообществом защищать нематериальное культурное наследие на своей территории.

На сегодняшний день в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО зарегистрировано в общей сложности восемь объектов наследия Монголии.

  1. Морин Хуур (скрипка с конской головой, 2008)
  2. Монгольская протяжная песня (2008)
  3. Фестиваль Наадам (2010)
  4. Искусство пения – хөөмэй (2010)
  5. Охота с беркутом и соколиная охота (2010)
  6. Традиционное мастерство гэр (юрты) и связанные с ним обычаи (2013 г.)
  7. Шагайн харваа или Стрельба по костям (2014),
  8. Традиционная техника изготовления айрага в хөхууре (2019).

Семь элементов были внесены в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране:

  1. «Монгол ардын тууль» или «Монгольский народный эпос», монгольский устный эпос (2009 г.)
  2. «Биелгээ», монгольский народный танец (2009 г.)
  3. Исполнение «Цуур» (концевая выдувная флейта) (2009)
  4. Исполнение народной протяжной песни в сопровождении лимбэ – техника кругового дыхания монгольского флейта (2011)
  5. Монгольская каллиграфия (2013 г.)
  6. «Ритуал задабривания верблюжат» (2015)
  7. Овоо тахилга или Ритуал поклонения Овоо на горе (2017).

В рамках реализации Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия 2003 г. президент Монголии издал указ «О популяризации монгольского героического эпоса», а правительство Монголии утвердило «Национальную программу охраны нематериального культурного наследия» и комплекс мер по охране.

Кроме того, были организованы многочисленные мероприятия, такие как Международный симпозиум и фестиваль «Эпос Центральной Азии-II» (2013 г.), проект «Сохранение и возрождение монгольских эпических традиций» (2013-2016 гг.), серия совмещенных теоретических и практических тренингов в рамках проекта «Укрепление потенциала Монголии для реализации конвенции» (2012-2016 гг.), проекта «О наследовании техники исполнения народной протяжной песни в сопровождении лимбэ – техника кругового дыхания монгольского флейта» (2019-2022 гг.) и др.

Принимая во внимание уникальность нашей кочевой культуры, нематериальное культурное наследие Монголии разделено на семь категорий: Родной язык и устные традиции; Народное искусство; Традиционные фестивали, ритуалы, церемонии и игры; традиционные знания о природе и Вселенной; монгольская мудрость; традиционная практика животноводства монголов; и монгольские ремесла.

В целях сохранения нематериального культурного наследия, популяризации его наследников, развития талантов, популяризации и популяризации его среди населения Закон об охране культурного наследия гласит, что Национальный фестиваль нематериального культурного наследия «Кочевая Монголия» организуется каждые три года.

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