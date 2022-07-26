Фестиваль Наадам «Кочевая Монголия-2022» пройдет в августе

CentralAsia (MNG) - Грандиозный фестиваль Наадам нематериального культурного наследия «Кочевая Монголия - 2022» пройдет 12-14 августа 2022 года в Национальном парке Горхи-Тэрэлж с целью популяризации 362 элементов нематериального культурного наследия.

Для обеспечения реализации мер и законов, изложенных в политике развития индустрии культуры, ведется подготовка к проведению фестиваля. Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры и Департамент культуры и искусств, государственное исполнительное агентство.

В рамках фестиваля наследниками 21 аймаков и столицы будут организованы представления народного творчества и выставки ремесел. Кроме того, будет проведен ряд мероприятий, таких как конкурсы, творческая культурная индустрия, торговые ярмарки, ярмарка молочных продуктов и традиционной кухни, творческие перформансы наследников национального нематериального культурного наследия и детей.

Нематериальное культурное наследие является источником существования, творчества и развития каждой нации, этнической группы или сообщества. Она является выражением уникального аспекта человеческой жизни, поведения и развития, помимо того, что является важным фактором, непосредственно влияющим на цивилизационную и национальную безопасность.

В этом смысле сохранение нематериального культурного наследия рассматривается как одна из актуальных проблем, стоящих перед человечеством, и до сих пор находится в центре внимания всего мира.

«Закон об охране нематериального культурного наследия» гласит, что нематериальное культурное наследие признается общинами, этническими группами и отдельными лицами как часть их культурного наследия, например, обычаи, формы выражения и изображения, традиционные знания, методы и их сопутствующие предметы, включая артефакты, инструменты, произведения искусства и культурные пространства.

Монголия присоединилась к Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия в 2005 году и взяла на себя обязательство перед международным сообществом защищать нематериальное культурное наследие на своей территории.

На сегодняшний день в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО зарегистрировано в общей сложности восемь объектов наследия Монголии.

Морин Хуур (скрипка с конской головой, 2008) Монгольская протяжная песня (2008) Фестиваль Наадам (2010) Искусство пения – хөөмэй (2010) Охота с беркутом и соколиная охота (2010) Традиционное мастерство гэр (юрты) и связанные с ним обычаи (2013 г.) Шагайн харваа или Стрельба по костям (2014), Традиционная техника изготовления айрага в хөхууре (2019).

Семь элементов были внесены в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране:

«Монгол ардын тууль» или «Монгольский народный эпос», монгольский устный эпос (2009 г.) «Биелгээ», монгольский народный танец (2009 г.) Исполнение «Цуур» (концевая выдувная флейта) (2009) Исполнение народной протяжной песни в сопровождении лимбэ – техника кругового дыхания монгольского флейта (2011) Монгольская каллиграфия (2013 г.) «Ритуал задабривания верблюжат» (2015) Овоо тахилга или Ритуал поклонения Овоо на горе (2017).

В рамках реализации Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия 2003 г. президент Монголии издал указ «О популяризации монгольского героического эпоса», а правительство Монголии утвердило «Национальную программу охраны нематериального культурного наследия» и комплекс мер по охране.

Кроме того, были организованы многочисленные мероприятия, такие как Международный симпозиум и фестиваль «Эпос Центральной Азии-II» (2013 г.), проект «Сохранение и возрождение монгольских эпических традиций» (2013-2016 гг.), серия совмещенных теоретических и практических тренингов в рамках проекта «Укрепление потенциала Монголии для реализации конвенции» (2012-2016 гг.), проекта «О наследовании техники исполнения народной протяжной песни в сопровождении лимбэ – техника кругового дыхания монгольского флейта» (2019-2022 гг.) и др.

Принимая во внимание уникальность нашей кочевой культуры, нематериальное культурное наследие Монголии разделено на семь категорий: Родной язык и устные традиции; Народное искусство; Традиционные фестивали, ритуалы, церемонии и игры; традиционные знания о природе и Вселенной; монгольская мудрость; традиционная практика животноводства монголов; и монгольские ремесла.

В целях сохранения нематериального культурного наследия, популяризации его наследников, развития талантов, популяризации и популяризации его среди населения Закон об охране культурного наследия гласит, что Национальный фестиваль нематериального культурного наследия «Кочевая Монголия» организуется каждые три года.

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