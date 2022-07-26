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В Казахстане за сутки коронавирус выявили у 1859 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1859 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 835;

в городе Алматы – 363;

в Карагандинской области – 170;

в Акмолинской области – 66;

в Атырауской области – 64;

в Жамбылской области – 61;

в Жетысуской области – 60;

в Алматинской области – 45;

в Кызылординской области – 42;

в Павлодарской области – 29;

в Улытауской области – 27;

в ЗКО – 21;

в Мангистауской области – 18;

в городе Шымкент – 17;

в ВКО – 12;

в Актюбинской области – 11;

в Абайской области — 8;

в Туркестанской области – 6;

в СКО – 3;

в Костанайской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 335 406 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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