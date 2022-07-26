В Казахстане за сутки коронавирус выявили у 1859 человек

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1859 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 835;
в городе Алматы – 363;
в Карагандинской области – 170;
в Акмолинской области – 66;
в Атырауской области – 64;
в Жамбылской области – 61;
в Жетысуской области – 60;
в Алматинской области – 45;
в Кызылординской области – 42;
в Павлодарской области – 29;
в Улытауской области – 27;
в ЗКО – 21;
в Мангистауской области – 18;
в городе Шымкент – 17;
в ВКО – 12;
в Актюбинской области – 11;
в Абайской области — 8;
в Туркестанской области – 6;
в СКО – 3;
в Костанайской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 335 406 случаев.
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Коронавирус в Казахстане
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