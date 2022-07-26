В Федерации плавания Узбекистана выявлены хищения на сумму более $90 тысяч

- Узбекистан, общество
- 9:52, 26 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - Должностные лица Федерации плавания и другие подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
Спортсмен, не вошедший в состав национальной сборной и её резерв, тем не менее был отправлен на международные сборы, проходившие в Волгограде (Россия). Таким образом, были необоснованно расходованы 72 млн сумов, отметили в надзорном органе.
Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в октябре-декабре 2021 года некая компания «Д.» внесла в свои счета-фактуры фальшивые сведения об оказании 287 спортсменам гостиничных услуг. Таким образом был расхищен 1 млрд сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
19 июля 2021 года Национальный олимпийский комитет Узбекистана сообщил, что после того, как Международная федерация плавания – FINA лишила трех спортсменов из Узбекистана права участвовать в Олимпиаде в Токио, генеральный секретарь Федерации плавания Узбекистана Алишер Ганиев был отстранен от должности.
Как выяснилось, комиссия FINA установила фальсификацию результатов пловцов Одильбека Юсупбоева, Эльдора Усманова и Алексея Тарасенко на открытом чемпионате Узбекистана. После этого их лицензии на Олимпиаду в Токио были отозваны.