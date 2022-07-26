Джонсон заявил о планах вернуться на пост лидера Консервативной партии

CentralAsia (CA) - Объявивший об отставке с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон подтвердил намерение остаться лидером Консервативной партии и участвовать в борьбе на следующих выборах главы правительства, пишет The Daily Telegraph.

По словам члена палаты лордов британского парламента Джона Крудесса, Джонсон во время обеда в загородной резиденции Чекерс сообщил ему, что он «не хочет уходить в отставку» с поста премьер-министра и хотел бы «стереть» свой уход.

Он «хочет участвовать в следующих всеобщих выборах в качестве лидера Консервативной партии», добавил Крудесс, организовавший общественную кампанию «Верни Бориса» в поддержку премьера.

Член палаты лордов отметил, что Джонсон «болеет за успех его общественной кампании» и что ему «нравится следить» за его петицией.

«Во взглядах Бориса не было никакой двусмысленности. Он определенно не хочет уходить в отставку. Он хочет продолжать и верит, что, имея за спиной членство, он сможет это сделать», — заключил Крудесс.

Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Этому предшествовала череда скандалов вокруг его фигуры, последний из которых связан с Крисом Пинчером — членом его правительства, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам. Джонсон был осведомлен о расследованиях, но при этом назначал Пинчера на высокие должности.

С 12 июля в Великобритании проходят выборы среди парламентариев — членов Консервативной партии. Всего на пост британского премьер-министра выдвинули кандидатуры 11 консерваторов. По итогам пятого тура из гонки выбыла замминистра торговли Великобритании Пенни Мордонт со 105 голосами.

Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак и действующая глава МИД Лиз Трасс вышли в финальный раунд борьбы за пост главы Консервативной партии и правительства страны.