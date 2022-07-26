Глава МИД Узбекистана выступил за разморозку финансовых активов Афганистана за рубежом

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте продолжается Международная конференция по Афганистану на тему «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», сообщает ИА «Дунё».

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов в своем выступлении остановился на важном для населения Афганистана вопросе.

«Разморозка финансовых активов Афганистана за рубежом является одним из основных факторов в восстановлении экономики Афганистана, решении острых вопросов социального характера, стоящих сегодня перед народом этой дружественной нам страны, а также в реализации значимых инфраструктурных проектов», - отметил Норов.

Как сообщалось ранее, участники международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», которая пройдет в столице Узбекистана 25-26 июля, обсудят действия международного сообщества по оказанию срочной гуманитарной помощи афганскому народу и содействие экономическому восстановлению Афганистана.